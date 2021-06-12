أسعار الدولار امام الدينار تسجل تراجعًا طفيفًا

2021/06/12 | 10:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في العاصمة بغداد وخمس محافظات أخرى تراجعاً طفيفاً .

وجاء سعر صرف (100) دولار في بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد (150.100) دينار وبلغ سعر (100) دولار في بورصة الحارثية (150.150) دينار ، وفي مكاتب الصيرفات الاخرى جاء سعر البيع (150,500) دينار، وسعر الشراء (149,500) دينار.

واما في بورصة اربيل فقد سجلت تراجعاً طفيفاً حيث بلغ سعر 100 دولار إلى (150.400) دينار، وفي بورصة البصرة سجل سعر 100 دولار (150,200) دينار، وفي بورصة محافظة الموصل سجل سعر 100 دولار (150,400) دينار.

وفي بورصة محافظة السليمانية انخفض ليسجل سعر 100 دولار (150,500) دينار.



وفي بورصة محافظة كركوك سجل سعر 100 دولار (150,500) دينار.

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