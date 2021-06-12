2021/06/12 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تبلغ لبنان رسمياً بقرار مجلس الوزراء العراقي حول مضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان، من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً.وكان مجلس الوزراء العراقي قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطرف الثالث يتدخل باتفاق العراق ولبنان بشأن النفط الخام المركز الخبري الوطني.

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