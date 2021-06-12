إجرام بغداد تكشف جريمة قتل غامضة وتطيح بالجاني

2021/06/12 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت مدرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، عن جريمة قتل غامضة، فيما أكدت ‏القاء القبض على الجاني.‏ وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز مديرية مكافحة ‏إجرام […]

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