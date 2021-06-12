لبنان: ناشطون يعتصمون أمام المصرف المركزي رفضاً للمساس بالودائع

2021/06/12 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتصم عدد من الناشطين من “جمعية المودعين اللبنانيين” أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، وقطعوا الطريق رفضاً للمساس بالودائع في المصارف.

واتهم المعتصمون حاكم مصرف لبنان والنواب والحكومة والرؤساء الثلاثة بالتسبب في الأزمة والمشاركة في جريمة إفقار الشعب اللبناني، مطالبين الشعب بالاتحاد بعيداً عن الطائفية والمذهبية.

ومن جهة أخرى، قطع محتجون بعد ظهر اليوم الطرقات في عدد من المناطق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

ويذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس عتبة 14800 ليرة لبنانية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تراجعت قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية، وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

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