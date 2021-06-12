المونيتور: تركيا أحرقت 5 آلاف فدان من غابات كوردستان

2021/06/12 | 11:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت صحيفة المونيتور الامريكية ان العمليات العسكرية التركية في اقليم كوردستان تتعرض لانتقادات بسبب الضرر الذي تلحقه بالبيئة، مشيرة الى ان الجيش التركي احرق نحو 5 آلاف فدان من اراضي الاقليم.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت، ان "العمليات العسكرية التركية عبر الحدود مع العراق تتعرض لانتقادات واسعة بسبب اضرارها البيئية بالاضافة الى الخسائر المدنية والإجلاء القسري"، لافتة الى ان تركيا تدعي ان قطع الاشجار وازالة الغابات يهدف لحماية نقاط التفتيش التابعة لجيشها في المنطقة، لكن السكان المحليين يؤكدون ان ما تقوم به تركيا يتسبب بأضرار جسيمة للبيئة.

ونقل التقرير عن البرلماني فرحات إنكو ، وهو برلماني من حزب الشعب الديمقراطي في تركيا، تأكيده ان تركيا بدأت بإزالة الغابات منذ عام ونصف كجزء من جهود الهجوم التركي على اقليم كوردستان، مشيرا الى ان عائلات في حماة القرى (وهو كورد تقوم الحكومة التركية بتسليحهم لمحاربة حزب العمال الكوردستاني)، هم من يقومون بقطع الاشجار في اقليم كوردستان وفي شمال كوردستان، لافتا الى ان الاخشاب التي تقطع من غابات اقليم كوردستان يتم نقلها الى شرناخ في شمال كوردستان حيث تم بيعها هناك.

ويؤكد كو صبري وهو مسؤول في دائرة الغابات بمحافظة دهوك للصحيفة الامريكية تعرض 6 قرى في المنطقة لاضرار بالغة، مشيرا الى ان نحو 5 آلاف فدان من الغابات احترقت جراء العمليات العسكرية التركية في المناطق الحدودية باقليم كوردستان.

PUKmedia / متابعة

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