أميركا اللاتينية وانتفاضة الشيخ جرّاح المقدسية - خالد سالم

2021/06/12 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خالد_سالم " لكنها تدور يا ملوك الطوائف..." إذا قُدر للوطن العربي، بفسيفسائه من أغلبيات وأقليات، أن تصبح له مرجعية في تحوله نحو الانعتاق من الطغيان بألوانه، السياسية والدينية، والخروج من مياهه الآسنة تاريخيًا، فإن أميركا اللاتينية هي نموذجه الأقرب، إذ رغم بعدها جغرافيًا نجدها قريبة منا، من ناحية التطور والتجارب المريرة مع الاستعمار والإنقلابات والأنظمة المتسبدة.



فمنذ أن وصل كريستوفر كولمبس إلى الياب ......





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