محافظ بغداد يكشف عن مشاريع شبكات مجارٍ جديدة في ثلاث مناطق

2021/06/12 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، السبت، عن مشاريع جديدة لإنشاء شبكات مجارٍ في ثلاث مناطق ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية.وقال العطا في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "ضمن الاتفاقية الصينية سيتم تنفيذ عدد من المشاريع التي تخص العاصمة منها إنشاء شبكات مجارٍ في ناحية الوحدة ومنطقة سبع البور وقضاء أبو غريب".وأضاف أن "المشاريع في طور المناقشة مع الشركات الصينية عن طريق الملحق التجاري في السفارة الصينية في سبيل الشروع بالعمل بعد اكتمال الآليات من قبل الجهات المختصة ،ولاسيما وزارة التخطيط".

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