الوقاية الشديدة من كورونا قد تأتي بنتائج عسكية.. مناعة الأطفال في خطر خلال الأعوام القادمة

2021/06/12 | 11:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع انقضاء العام الأول من وباء كورونا وانطلاق حملات التطعيم في كل أرجاء العالم، وتعدد أنواع اللقاحات والفئات العمرية المؤهلة لأخذها، تبقى فئة الأطفال الأكثر جدلاً، خصوصاً أن الدراسات العلمية التي تجريها الشركات الكبرى مازالت مستمرة بانتظار نتائج أكثر حسماً.وعلى الرغم من ذلك، فإن العلماء مازالوا قلقين، فهم يعتقدون أن […]

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