2021/06/12 | 11:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: نسعى في مطار الناصرية إلى صناعة مركز مهم للشحن الجوي في المنطقة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 11:24

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