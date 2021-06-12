الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع مطار الناصرية الدولي (صور)

2021/06/12 | 11:29 - المصدر: وكالة ناس

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أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أثناء وضعه حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي:

عانت ذي قار خلال الحقب الماضية من إهمال كبير، ونعمل حالياً على تطويرها في مختلف القطاعات.

مطار الناصرية الدولي سيفتح آفاق الاستثمار والسياحة الدولية في المحافظة، كما سيوفر المشروع فرص عمل كثيرة لأهلنا وشبابنا في ذي قار.

اعتمد المشروع مخططات حديثة تجعل منه مطاراً حيوياً يقدم الخدمات للمسافرين لمحافظة ذي قار والمحافظات المحيطة بها وللمستثمرين والسواح من مختلف دول العالم.

هناك اهتمام كبير لمحافظة ذي قار بعد زيارة قداسة البابا والتي مثلت نجاحاً كبيراً للعراق في الأوساط الدولية.

سيجلب المطار الآلاف من السوّاح سنوياً، وينشّط حركة الاستثمار في مختلف القطاعات بالمحافظة، كما نسعى الى أن نصنع منه مركزاً مهماً للشحن الجوي في المنطقة، نظراً لموقع المحافظة الستراتيجي.

تم توقيع عقد المطار مؤخراً وقد هيأنا كل المقدمات لإطلاق بنائه، ونحن جادون لمواصلة دعم المشروع لاكماله في المدة المقررة.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء12- حزيران - 2021

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