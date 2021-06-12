توقيف عميدين في العراق بتهمة الرشوة.. أحدهما أخفى مبالغ مالية في سلة المهملات

2021/06/12 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، ضابطين جمركيين بتهمة الرشوة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهيئة.

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