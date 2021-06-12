العراق يتفوق على السعودية في تصدير النفط الى الولايات المتحدة

2021/06/12 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا بلغت مئة وثلاثة وسبعين الف برميل يوميا متجاوزة السعودية خلال الاسبوع الماضي.وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الاميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت خمسة ملايين وسبع مئة وواحدا وخمسين الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار ست مئة وواحد وعشرين الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ خمسة ملايين ومئة وثلاثين الف برميل.واضافت ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل مئة وثلاثة وسبعين الف برميل يوميا، مقارنة بمئة وثلاثة وستين ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه.

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