بالصور .. الكاظمي يفتتح محطة غازية مركبة وجسراً كونكريتياً جديداً في ذي قار

2021/06/12 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ذي قار محطة غازية مركبة، وجسراً كونكريتياً جديداً في حين اعلن عن جملة مشاريع أخرى.

وقال الكاظمي خلال افتتاح المحطة الغازية إن الأخيرة ستقدم في هذه المرحلة خمسمئة ميكاواط للمحافظة وللشبكة الوطنية، وأشار الى ان الحكومة افتتحت قبل شهر محطة مركبة في المثنى، وستفتتح قريباً محطة جديدة في سامراء أكملت مؤخراً.

وأضاف رئيس الوزراء أن حكومته تركز جهودها على تحويل الاهتمام نحو محطات الطاقة الشمسية بدلا من محطات الوقود، والعمل على اكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشدداً على أن معضلة الكهرباء تتطلب حلولاً جادة وشجاعة.

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