2021/06/12 | 11:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تستهدف ثاني مسؤول كبير من "العمال الكردستاني" في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/12 | 11:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تستهدف ثاني مسؤول كبير من "العمال الكردستاني" في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تستهدف ثاني مسؤول كبير من "العمال الكردستاني" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).