الكاظمي يضع الحجر الاساس لمشروع تطوير مطار الناصرية الدولي

2021/06/12 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حجر الاساس لمشروع تطوير مطار الناصرية الدولي.وقال الكاظمي بالمناسبة : ان ذي قار عانت خلال الحقب الماضية من إهمال كبير، ونعمل حالياً على تطويرها في مختلف القطاعات ، مشيرا الى مطار الناصرية الدولي سيفتح آفاق الاستثمار والسياحة الدولية في المحافظة، كما سيوفر المشروع فرص عمل كثيرة لأهلنا وشبابنا في ذي قار./ انتهى9

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