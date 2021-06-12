مختص اقتصادي ..زيادة حصص المصارف من الدولار يزيد من ارباحها ولا يحسن سعر الصرف

2021/06/12 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انتقد مختص في الشأن الاقتصادي معالجة البنك المركزي ازمة سعر الصرف برفع حصة المصارف والمكاتب من الدولار ، ووصفها بـ "الالتفاف على الحل ".وقال ضرغام محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" زيادة البنك المركزي من حصة المصارف والمكاتب المجازة من البيع النقدي للدولار ، هي زيادة لارباح تلك المصارف والشركات ، باعتبارها تحتكر الدولار وتتسبب بازمة ارتفاع الاسعار".واضاف : ان" البنك المركزي ، بدل ان يفتح نوافذ بيع مباشرة بدون وسطاء للدولار ، فانه يزيد حصص المتورطين بالفساد ليحققوا المزيد من الارباح غير المشروعة من بيع مزيد من الدولار في سوق سوداء ، مستفيدين من فارق سعر الصرف"، مؤكدا :" ان ادارة البنك المركزي لا تريد حل الازمة ، انما تريد زيادة ارباح المصارف التي تمثل واجهات اقتصادية فاسدة لاغلب الطيف السياسي العراقي".وتساءل المختص الاقتصادي ، عن الهدف من تاسيس اكثر من ٧٥ مصرفا خاصا ، دون اي مساهمة ائتمانية تذكر في اي مجال تنموي ،منتقدا " تواطؤ السلطة التنفيذية مع النقدية لاغراق البلد في مشاكل اقتصادية يصعب حلها"./انتهى8

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