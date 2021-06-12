الذكرى السنوية لشهداء سبايكر..صور توافد العائلات إلى موقع الجريمة

2021/06/12 | 11:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى السنوية السابعة لشهداء "سبايكر" في العراق ستقيم لجنة تخليد الشهداء المحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية السابعة للفاجعة الاليمة ....

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