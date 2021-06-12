الكاظمي يفتتح المحطة الغازية المركبة في ذي قار

2021/06/12 | 11:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، المحطة الغازية المركبة، في محافظة ذي قار، معلنا عن خطط لإنهاء أزمة الكهرباء....

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