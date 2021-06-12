قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً بفيروس كورونا حول العالم

2021/06/12 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حصد فيروس كورونا أرواح نحو 4 ملايين شخص حول العالم، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 175 مليون إصابة.وأظهرت آخر الأرقام والبيانات، الصادرة اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا ارتفعت إلى 3 ملايين و936110 وفيات حول العالم.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر […]

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