بالصور .. الكاظمي يزور عددا من منازل شهداء الناصرية

2021/06/12 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيسُ الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أن الحكومة والأجهزة القضائية جادة ٌ بالوصول إلى قتلةِ الناشطين والمتظاهرين.

وجاءت تصريحات الكاظمي خلال زيارته منزلَ عائلة الشهيد أنس مالك الذي توفي متأثرا بإصابته خلال تظاهراتِ تشرين، حيث قال رئيسُ الحكومة إن القوات الأمنية تمكنت في وقتٍ سابق من إلقاءِ القبض على قتلة الصحفي الشهيد أحمد عبد الصمد وفرق الموت في البصرة وعددٍ من قتلة المتظاهرين، مضيفا أن الناصرية عانت التهميشَ لعقودٍ طويلة وما زالت تعاني قلة َ الخدمات والسياسات الخاطئة.

كما أكد الكاظمي خلال زيارته منزلَ الشهيد في الحشد الشعبي ثائر رزاق أن تراكمَ الأخطاء السابقة أوصلت البلاد َ إلى التحدياتِ والمشاكل الحالية، مبينا ان لعوائل الشهداء حقوقا على الحكومة وعلى العراق بأكمله وان جزءاً من حقهم هو الوصولُ الى انتخاباتٍ نزيهة وعادلة، على حد قوله.

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