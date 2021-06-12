النزاهة: ضبط مدير منفذ ام قصر الشمالي

2021/06/12 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة ُ النزاهة الاتحادية مدير منفذ أم قصر الشمالي الحدودي الذي يحمل رتبة عميد بتهمة تلقي رشوة في مقابل تسهيل مرور شاحناتٍ عبر المنفذ بصورةٍ مخالفةٍ للضوابط.

وحول تفاصيل العملية ذكر بيان النزاهة أن ملاكاتها تمكنت من ضبطِ مدير ِ منفذٍ بتلقي الرشوة وضبطِ المبلغ داخل غرفة مكتبه، إضافة إلى مبالغَ أخرى لم يتم تحديدُ مصدرها وذلك بعد متابعةٍ وتحريات، وأضاف بيان النزاهة انها ضبطت أيضا رئيسَ لجنة المطابقة لتدقيق المعاملات الگمرگيَّة والإعفاء بين المنافذِ الحدودية والجمرك، والذي يحمل رتبة َ عميد أيضاً، حيث جرى ضبط ُ مبالغ َ ماليةٍ في غرفةِ مكتبه مخبأة ً في سلة المهملات،

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