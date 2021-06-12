نفط البصرة الخفيف يرتفع الى نحو 73 دولاراِ للبرميل الواحد

2021/06/12 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، قبل إغلاقه الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية ليسجل أعلى الأسعار في منظمة أوبك.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا اثنين وسبعين دولارا وثلاثة وسبعين سنتاً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته ثلاثاً بالعشرة بالمئة، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى ثمانيةٍ وستين دولارا واثنين وسبعين سنتاً للبرميل بنسبةِ ارتفاع ٍ بلغت ثلاثا وتسعين بالمئة بالمئة، عن يوم الخميس الماضي.

وبلغ نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك.



وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اذ اُغلق خام برنت على اثنين وسبعين دولاراَ وتسعةٍ وستين سنتاً، وخام غرب تكساس على نحو واحد وسبعين دولارا للبرميل.

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