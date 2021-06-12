خام البصرة الخفيف يرتفع مجددا

2021/06/12 | 12:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفع سعر خام البصرة الخفيف، قبل إغلاقه أمس الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية ليسجل أعلى الأسعار في منظمة أوبك.وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.73 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.30%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 68.72 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.93%، عن يوم الخميس الماضي.وبلغ …

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