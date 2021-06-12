خام البصرة تسجل أعلى الأسعار ضمن نفوط أوبك

2021/06/12 | 12:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط العالمية ليسجل اعلى الاسعار في منظمة اوبك.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.73 دولارا للبرميل بارتفاع بنسبة 0.30%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل الى 68.72 دولارا للبرميل بنسبة 0.93%، عن يوم الخميس الماضي.

وبلغ نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة أوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 72.12 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 72.03 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 71.44 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.08 دولارا، وجيراسول الانغولي 72.30 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليغلق خام برنت على 72.69 دولارا، وخام غرب تكساس على 70.91 دولارا للبرميل.

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