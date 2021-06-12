بينهم ارهابيين اثنين.. القبض على 12 مطلوبا بقضايا مختلفة في كربلاء

2021/06/12 | 12:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على 12 مطلوبا بقضايا مختلفة بينهم اثنين من الارهابيين في محافظة كربلاء.وقالت الوكالة في بيان، انه “وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارزها من تنفيذ عملية أمنية في محافظة كربلاء من خلال تدقيق النزلاء في الفنادق، أسفرت عن القبض على (١٢) متهما اثنان […]

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