بينهم مطلوبان بالارهاب.. القبض على ١٢ متهما في كربلاء

2021/06/12 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على مطلوبين بجرائم متنوعة بينهم مطلوبان اثنان بقضايا إرهابية في محافظة كربلاء.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية في محافظة كربلاء من خلال تدقيق النزلاء في الفنادق، أسفرت عن القبض على (١٢) متهما اثنان منهما مطلوبان وفق أحكام المادة (٤/إرهاب)، وبقية المتهمين مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة".

وأشارت الخلية الى أن "مفارز وكالة الاستخبارات ضبطت شركات سياحية وهمية واغلقت مرافق سياحية أخرى داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط".ولفتت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق المتهمين".

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