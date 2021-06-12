2021/06/12 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل، قبل الإغلاق ارتفاعا.وأسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا سجلت 72.73 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.30%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 68.72 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صعود أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل المركز الخبري الوطني.

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