وزير النفط يؤكد تقليص قيمة استيراد المشتقات النفطية بملياري دولار

2021/06/12 | 12:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، تقليص قيمة استيراد المشتقات النفطية بملياري دولار.وقال عبد الجبار في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التقليص في قيمة استيراد المشتقات النفطية سيكون بمقداد اثنين مليار دولار"، لافتا الى أن "الوزارة انجزت ثلاثة مشاريع في شركة مصافي الوسط - مصفى الدورة ".واشار الى أن "هذه المشاريع هي افتتاح وحدة ازمرة جديدة التي تنتج كميات اكثر من السابقة من مادة البنزين المحسن عالي الاوكتاين، وكذلك افتتاح معمل الهيدروجين الذي يسهم بانتاج المشتقات الخفيفة كالبنزين المحسن، فضلا عن انجاز مجموعة من الخزانات الخاصة بالمشتقات الخفيفة"، مبينا أن " هذه المشاريع ستسهم بتخفيض استيراد المواد التي تنتجها بنسبة تتجاوز 50 ٪".واوضح عبد الجبار أن "المشاريع الجديدة التي انجزها كادر شركة مصافي الوسط ستقلل من قيمة الاستيراد بنسبة 90 ٪ مع نهاية عام 2022 اضافة الى أنها ستوفر فرص عمل للشباب".

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