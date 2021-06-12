الغنام يعلن إحباط ’مخطط إرهابي’ في الفلوجة بعملية استباقية

2021/06/12 | 12:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن قائد عمليات الانبار ناصر الغنام، إحباط مخطط لتنظيم داعش في مدينة الفلوجة.

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وقال الغنام في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 حزيران 2021)، "تم احباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف المواطنين في قضاء الفلوجة".

وأضاف، "بمتابعة ومعلومات استخبارية دقيقة تم العثور على حزام ناسف لعصابات داعش في أحد الهياكل في قضاء الفلوجة منطقة الشهداء من لواء 40 الفرقة العاشرة وقوة من استخبارات ومكافحة الارهاب".

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