فرنسا تطالب بريطانيا بـ

2021/06/12 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باحترام "الوعد الذي قطعه للأوروبيين" في إطار اتفاق بريكست، حسبما أعلن الأليزيه، وسط خلاف حول قواعد جديدة للتجارة في إيرلندا الشمالية.

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