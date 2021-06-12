2021/06/12 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكحدد مسؤول محور البيشمركة في جنوب كركوك، نوري حمه علي، اليوم السبت، ‏أسباب نشاطات تنظيم داعش الإرهابي، وزيادتها في المناطق المتنازع عليها‎.‎وقال حمه علي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التنسيق الذي بدأ بين بغداد وأربيل ‏بخصوص تبادل المعلومات بين البيشمركة والجيش العراقي خطوة ممتازة لكن ماتزال ‏دون المستوى الذي نطمح إليه".‏وأضاف، أنه "من المفترض عودة قوات البيشمركة وانتشارها في أطراف كركوك ‏وخاصة في المناطق التي يتحرك منها تنظيم داعش الإرهابي في جنوب المدينة".‏وأشار إلى أنه "ما تزال هناك فراغات أمنية في المناطق الفاصلة بين حدود إقليم ‏وكركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، ويفترض تطبيع الأوضاع الأمنية فيها وعدم ‏تركها فارغة‎".‎ولفت إلى أن "خطر داعش يتركز على مناطق حمرين وأيضا أطراف الدبس والحويجة ‏وقراها وكذلك داقواق وهي مناطق يتحرك فيها التنظيم عبر طرق ثانوية بسهولة تامة"، ‏محذراً من أنه "إذا لم تعالج تلك الأهداف فسيتمر خطر التنظيم ليشمل مناطق أخرى ‏وتزداد نشاطاته".‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة تحدد أسباب تزايد خطر داعش بكركوك والمناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة تحدد أسباب تزايد خطر داعش بكركوك والمناطق المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).