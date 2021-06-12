الإستخبارات تطيح بمطلوبين بينهم إرهابيون في كربلاء

2021/06/12 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، الإطاحة بمطلوبين بينهم إرهابيون في كربلاء المقدسة.

وذكرت الوكالة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية في محافظة كربلاء من خلال تدقيق النزلاء في الفنادق، أسفرت عن القبض على (12) متهما اثنان منهما مطلوبان وفق أحكام المادة (4/إرهاب )".

وأضاف البيان، أن "بقية المتهمين مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة"، لافتاً إلى ان "المفارز ضبطت شركات سياحية وهمية واغلقت مرافق سياحية أخرى داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق المتهمين" .

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