المفوضية توضح لـ(بغداد اليوم) آلية استبعاد المرشحين عن السباق الانتخابي

2021/06/12 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم السبت، عن الآلية التي يتم بها التحقق من المرشحين وقبولهم في السباق الإنتخابي او رفضهم واستبعادهم.

وقالت مساعدة الناطق الإعلامي للمفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الآلية التي يتم بها التحقق من المرشحين تكون عن طريق ارسال جميع اسماء المرشحين من قبل المفوضية بعد ارفاق الوثائق المطلوبة الى جهات التحقق مع دفع اجور التحقق، حيث تقوم الاخيرة بالتحقق والاجابة خلال مدة اقصاها 15 يوماً".

وأضافت أبو سودة، أنه "يتم قبول المرشح او استبعاده على ضوء الاجابة الواردة الى المفوضية التي يتبين من خلالها مدى مطابقة شروط الترشيح على كل مرشح".

وبشأن صدور قوائم استبعاد جديدة، أكدت أبو سودة، أنه "لا يزال التحقق مستمراً من قبل الجهات المختصة وهي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والادلة الجنائية وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة ولم يحسم الموقف لحد الآن".

وأشارت إلى أن "المفوضية استبعدت 5 مرشحين فقط من العسكريين لمخالفتهم الشروط الواردة في المادة التاسعة من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، التي تقضي بأن لا يكون المرشح من القوات المسلحة او المؤسسة الامنية" مضيفة أنه "بعد ان بينت وزارة الدفاع ان هذه الاسماء من منتسبيها وما زالوا مستمرين في العمل، تم اتخاذ قرار استبعادهم من قبل مجلس المفوضين".

وأوضحت، أن "هذا القرار قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 ايام تبدأ من اليوم التالي للنشر وفقاً لأحكام المادة 20 /اولا من قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم 31 لسنة 2019".

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