محافظ نينوى : صرف تعويضات المتضررين الاسبوع المقبل

2021/06/12 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن وصول مبالغ التعويضات المخصصة لمحافظة نينوى البالغة (خمسة وعشرين )مليار دينار ، مخصصة من الحكومة الاتحادية.وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " لجنة تعويض المتضررين في محافظة نينوى ستتسلم مبالغ التعويضات المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية للعوائل المتضررة جراء العمليات الارهابية ، مطلع الاسبوع المقبل ".واضاف :" ان اللجنة ستقوم بصرف مبالغ التعويضات للمواطنين المتضررين من سكان الموصل القديمة وايمن الموصل ، الذين اكملوا معاملاتهم وصادقت عليها اللجنة المركزية في بغداد ، وبعدها صرف مبالغ المتضررين من سكان الاقضية والنواحي "./انتهى

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