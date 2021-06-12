هوشيار عبدالله: حزب كردي يدعي انه يعرف من الآن عدد مقاعده واسماء الفائزين في الانتخابات القادمة

2021/06/12 | 12:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله وجود أحزاب سياسية تدعي انها " من الآن تعرف عدد المقاعد التي ستحصل عليها في الانتخابات القادمة وتعرف أسماء الفائزين" .وأورد في تغريدة ما حصل في اجتماع بين حزب كردي وآخر شيعي في بغداد، قائلاً :" في اجتماع لحزب كردي مع أحد الأطراف الشيعية في بغداد، حدد ممثلو الحزب الكردي عدد مقاعدهم في الانتخابات القادمة، " ، مشيرا الى :" ان سياسيا شيعيا سألهم كيف تأكدتم من عدد مقاعدكم؟ فرد رئيس الوفد : بل مستعدون لاعطائكم اسماء كتلتنا القادمة "./ انتهى9

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