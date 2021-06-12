2021/06/12 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خلية الإعلام الأمني============وكالة الاستخبارات تلقي القبض على مطلوبين بينهم متهمين اثنين بقضايا إرهابية في كربلاء المقدسة============وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية في محافظة كربلاء من خلال تدقيق النزلاء في الفنادق، أسفرت عن القبض على (١٢) متهما اثنان منهما مطلوبان وفق أحكام المادة (٤/إرهاب ) ، وبقية المتهمين مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة، كما ضبطت شركات سياحية وهمية واغلقت مرافق سياحية أخرى داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق المتهمين .===========١٢ حزيران ٢٠٢١

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