2021/06/12 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يجتمع مع القيادات الأمنية في ذي قار ويصدر عدة توجيهات المركز الخبري الوطني.

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