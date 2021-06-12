محافظة عراقية تخسر 70% من خطتها الزراعية الصيفية

2021/06/12 | 12:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انحسرت المساحات الزراعية للخطة الصيفية في واسط من 290 ألف الى 90 ألف دونم بسبب قلة الإيرادات المائية الواصلة الى المحافظة.

وقال مدير التخطيط في زراعة المحافظة صبار خلف أن هذا الانخفاض ينذر بعواقب اقتصادية وخيمة على المحافظة سيما وأن أكثر من 63% من سكان المحافظة يعتمدون على مهنة الزراعة كمصدر رئيسي للعيش.

يذكر أن عدد من مواطني ناحية الزبيدية شمالي واسط كانوا قد شكوا في وقت سابق من انخفاض مستوى المياه في نهر دجلة، ما يعرض أراضيهم الزراعية الى خطر الجفاف.

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