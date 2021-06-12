مؤسسة مام تهدي كتبا خاصة بالاطفال لمكتبة اربيل العامة

2021/06/12 | 12:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت مؤسسة مام الانسانية 2800 كتاب خاص بالاطفال الى المكتب العامة في العاصمة اربيل .

وقال سرباز جوهر نائب مدير عام المكتبة العامة في اربيل لـ PUKmedia، يوم السبت، ان الكتب جميعها خاصة بالاطفال ومتنوعة المجالات، مشددا على اهمية هذه الكتب للقراء، شاكرا مؤسسة مام الانسانية على اهتمامها بالمكتبة العامة في اربيل .

PUKmedia / بلال بارزان / اربيل

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