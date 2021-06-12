القضاء ينظم الورشة الثالثة للقضاة عن السلامة اللغوية بالصياغة القانونية

2021/06/12 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نظم المعهد القضائي، التابع لمجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، الورشة الثالثة للقضاة عن السلامة اللغوية في الصياغة القانونية.وذكر بيان لمجلس القضاء، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “بتاريخ 12 /6 […]

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