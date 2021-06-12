2021/06/12 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

المجموعة الثانية:

ـ وهي تحذيرات جاءت من أطراف (محلية

وإقليمية ودولية) للسلطات العراقية

مُمثلة بـ(رئيس مجلس الوزراء) آنذاك

و(القائد العام للقوات المسلحة) ووزير

(الدفاع والداخلية) وكال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما زال سقوط الموصل.. إصبع اتهام يُشير الى أطراف محلية وإقليمية ودولية ! - الجزء الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما زال سقوط الموصل.. إصبع اتهام يُشير الى أطراف محلية وإقليمية ودولية ! - الجزء الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).