ممثل السيستاني في كربلاء يمد يد العون لـ

2021/06/12 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، السبت، عن ارسال مواد اغاثية

الى العوائل النازحة الى مخيم "شاريا"

لإغاثة النازحين في محافظة دهوك.

وقال مسؤول العلاقات في العتبة المقدسة

عبد الأمير طه، في

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