عمليات الأنبار تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف المواطنين

2021/06/12 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن قائد عمليات الانبار اللوار الركن ناصر الغنام، اليوم السبت، إحباط مخطط ارهابي لاستهداف المواطنين في مدينة الفلوجة.

وقال الغنام في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم احباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف المواطنين الابرياء في قضاء الفلوجة".

وأضاف، "بمتابعة ومعلومات استخبارية دقيقة تم العثور على حزام ناسف لعصابات داعش الارهابية في احد الهياكل في قضاء الفلوجة منطقة الشهداء من لواء ٤٠ الفرقة العاشرة وقوة من استخبارات ومكافحة الارهاب".

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