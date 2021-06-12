وزير النفط: تقليص قيمة استيراد المشتقات النفطية بملياري دولار

2021/06/12 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، السبت، تقليص قيمة استيراد المشتقات النفطية بملياري دولار.

وقال عبد الجبار في تصريح اورده التلفزيون الرسمي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التقليص في قيمة استيراد المشتقات النفطية سيكون بمقداد اثنين مليار دولار"، لافتا الى أن "الوزارة انجزت ثلاثة مشاريع في شركة مصافي الوسط - مصفى الدورة".

وأضاف أن "هذه المشاريع هي افتتاح وحدة ازمرة جديدة التي تنتج كميات اكثر من السابقة من مادة البنزين المحسن عالي الاوكتاين، وكذلك افتتاح معمل الهيدروجين الذي يسهم بانتاج المشتقات الخفيفة كالبنزين المحسن، فضلا عن انجاز مجموعة من الخزانات الخاصة بالمشتقات الخفيفة"، مبينا أن " هذه المشاريع ستسهم بتخفيض استيراد المواد التي تنتجها بنسبة تتجاوز 50 ٪".

واوضح عبد الجبار أن "المشاريع الجديدة التي انجزها كادر شركة مصافي الوسط ستقلل من قيمة الاستيراد بنسبة 90 ٪ مع نهاية عام 2022 اضافة الى أنها ستوفر فرص عمل للشباب".

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