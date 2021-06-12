الكاظمي: مطار الناصرية سيفتح آفاق الاستثمار والسياحة في المحافظة

2021/06/12 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن مطار الناصرية سيفتح آفاق الاستثمار والسياحة الدولية في المحافظة.

وقال الكاظمي أثناء وضعه حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي وحسب بيان لمكتبه الإعلامي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن"مطار الناصرية الدولي سيفتح آفاق الاستثمار والسياحة الدولية في المحافظة كما سيوفر المشروع فرص عمل كثيرة لأهلنا وشبابنا في ذي قار".

وأضاف أن "المشروع اعتمد مخططات حديثة تجعل منه مطاراً حيوياً يقدم الخدمات للمسافرين لمحافظة ذي قار والمحافظات المحيطة بها وللمستثمرين والسواح من مختلف دول العالم".

ولفت الى أن "هناك اهتماماً كبيراً بمحافظة ذي قار بعد زيارة قداسة البابا التي مثلت نجاحاً كبيراً للعراق في الأوساط الدولية"، مبيناً أن"المطار سيجلب الآلاف من السوّاح سنوياً، وينشّط حركة الاستثمار في مختلف القطاعات في المحافظة، كما نسعى إلى أن نصنع منه مركزاً مهماً للشحن الجوي في المنطقة، نظراً لموقع المحافظة الستراتيجي."

وأكد أنه "تم توقيع عقد المطار مؤخراً ،وقد هيأنا كل المقدمات لإطلاق بنائه، ونحن جادون في مواصلة دعم المشروع لإكماله في المدة المقررة".

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