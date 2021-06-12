الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع تطوير مطار الناصرية الدولي

2021/06/12 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، حجر الأساس لمشروع تطوير مطار الناصرية الدولي.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى محافظة ذي قار وافتتح عدداً من المشاريع الخدمية المهمة في المحافظة.

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