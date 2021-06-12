قناة عبرية ..قلق اسرائيلي من قمر صناعي حديث سيمنح الى ايران

2021/06/12 | 12:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

نقلت قناة "كان"، مساء الجمعة، عن مصادر أمنية إسرائيلية ، إن الحديث يدور عن قمر صناعي "سيمنح الإيرانيين قدرة غير مسبوقة على تتبع ومراقبة قواعد عسكرية إسرائيلية"

وإلى جانب تتبع القواعد العسكرية الإسرائيلية، سيمنح القمر الصناعي أيضا الإيرانيين قدرة على تتبع مراقبة أهداف استراتيجية أخرى ب...

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