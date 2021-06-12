الرئاسات وفخامة الرئيس والدولة - محمد علي مقلد

2021/06/12 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد موقف التيار الوطني الحر من الدولة يكاد يكون مطابقاً لموقف حركة أمل من الدولة.



متشابهان في هذه النقطة بالذات وقد يتمايزان في نواح أخرى عديدة.



وجه الشبه يتمثل في أن كلاً منهما امتطى حصان الدولة للوصول إلى السلطة، وعند بلوغها ترجل الفارس عن مطي صار بنظره أقرب إلى الأوتوبيس، جحش الدولة، منه إلى الحصان.



ملاحظتان لا بد منهما الأولى، إن المقارنة بين التنظيمين ليست من قبيل 6 و6 مكرراً ......





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