أبرز تحديات اللغة العربية - فهد المضحكي

2021/06/12 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي لعل اللغة من أجل الاختراعات التي أبدعها الإنسان، وقد ألجأته الحاجة إلى أداة للتواصل بين أفراد المجموعة البشرية التي يحيا بين ظهرانيها، وهي مجموعة من الإشارات الصوتية تواضعت على دلالتها مجموعة بشرية معينة، كانت تعيش في فضاء مكاني متقارب، لتصير هذه الإشارات نسقًا رمزيًا من الأصوات التي تعبّر عن حاجات الإنسان المادية أولاً، ثم الروحية والمعنوية لاحقًا، وقد استمر الإنسان في تنسيقها وصقل نظامها ردحًا ط ......





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