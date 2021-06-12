فوضى الأسعار في الأسواق والمصالح الأخرى بسبب ارتفاع سعر الدولار - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/12 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي المسؤولين الكبار في الدولة العراقية يجهلون ما يجري في الأسواق العراقية والحياة العامة ومعاناة المواطنين في معيشتهم وأحوالهم العامة لأنهم محصورين بين دوائرهم وبيوتهم وليس لديهم الوقت لمشاهدة الفضائيات ومطالعة الصحف لمعرفة والاطلاع على مستوى الفقر والبطالة والجوع والتسول وغيرها ويسيرون في سياراتهم الفارهة بشوارع معبدة وجيدة التبليط وأكاد أجزم بالكلام وأقول أن أكثريتهم يجهلون أسعار السلع والبضائع للخ ......





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